Ярославский губернатор посетил строительство фабрики мороженого
Тутаев, Ярославская область, 10 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. 10 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил строительство фабрики мороженого в Тутаеве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Проект реализуется на территории опережающего развития «Тутаев» в рамках соглашения между правительством Ярославской области и компанией «Айсберри». Соглашение было подписано на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019».
На площадке уже проведены коммуникации будущего производства, строятся цеха, ведётся монтаж оборудования. Выпуск мороженого планируется начать во втором квартале 2021 года. Губернатор пообещал и в дальнейшем поддерживать инвестиционный проект.
Сырьё для производства мороженого завод «Айсберри» будет закупать и у ярославских сельхозпредприятий. Наличие крупного потребителя позволит развиваться ярославским производителям.
Партнером «Айсберри» выступает АО «Росагролизинг». В рамках соглашения с правительством области компания решает задачи технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. Сельхозпредприятия могут получить средства производства в лизинг, улучшив тем самым качество продукции.
Планируется, что фабрика станет ещё и туристическим объектом. Там будет расположен «музей отечественного мороженого». Губернатор познакомился с презентацией музея. Медийно-развлекательный комплекс расскажет об истории, технологиях и перспективах отрасли. Гостям покажут все этапы производства мороженого и дадут его попробовать.