Тутаев, Ярославская область, 10 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. 10 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил строительство фабрики мороженого в Тутаеве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на строительстве завода в Тутаеве

Проект реализуется на территории опережающего развития «Тутаев» в рамках соглашения между правительством Ярославской области и компанией «Айсберри». Соглашение было подписано на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019».

«Мы рады приходу в регион такого серьезного инвестора, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Компания намерена реализовать проект в течение двух лет. На первом этапе она планирует вложить в предприятие 1 миллиард 300 миллионов рублей и создать не менее 500 новых рабочих мест. В финале объем инвестиций будет увеличен и составит более двух с половиной миллиардов рублей, а количество занятых на производстве вырастет до тысячи. Люди будут получать достойную зарплату, а региональный бюджет — налоговые отчисления».

На площадке уже проведены коммуникации будущего производства, строятся цеха, ведётся монтаж оборудования. Выпуск мороженого планируется начать во втором квартале 2021 года. Губернатор пообещал и в дальнейшем поддерживать инвестиционный проект.

Сырьё для производства мороженого завод «Айсберри» будет закупать и у ярославских сельхозпредприятий. Наличие крупного потребителя позволит развиваться ярославским производителям.

«С введением фабрики в строй откроются хорошие перспективы и у ярославских производителей молока, которые могут рассчитывать на гарантированный сбыт своей продукции. Кроме того, новое производство увеличит конкуренцию на этом рынке, а значит, будет способствовать сохранению традиционно высокого качества этого продукта», — сказал Дмитрий Миронов.

Партнером «Айсберри» выступает АО «Росагролизинг». В рамках соглашения с правительством области компания решает задачи технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. Сельхозпредприятия могут получить средства производства в лизинг, улучшив тем самым качество продукции.

«Сотрудничество с правительством Ярославской области — пример эффективного партнерства, — сказал генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. — И, что самое важное, наш первый проект в сфере проектного финансирования мы осуществили здесь же, в регионе.»

Планируется, что фабрика станет ещё и туристическим объектом. Там будет расположен «музей отечественного мороженого». Губернатор познакомился с презентацией музея. Медийно-развлекательный комплекс расскажет об истории, технологиях и перспективах отрасли. Гостям покажут все этапы производства мороженого и дадут его попробовать.