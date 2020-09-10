Тамбов, 10 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев сегодня, 10 сентября, в ходе рабочего визита в Тамбовскую область дал высокую оценку деятельности региональной исполнительной власти во главе с губернатором, выделив социально-экономические успехи региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Игорь Щеголев и Александр Никитин

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Высокий гость вместе с главой администрации области Александром Никитиным посетил корпорацию «Росхимзащита», которая в период пандемии стала одним из важнейших производителей средств индивидуальной защиты и безвозмездно передала медикам в 74 регионах страны порядка 4 млн комплектов защитных костюмов и множество масок.

Кроме того, Игорь Щеголев провёл совещание по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и выполнения национального проекта «Здравоохранение» в сложившихся условиях. После совещания полпред президента в ЦФО и губернатор ответили на вопросы журналистов.

Игорь Щёголев отметил, что Тамбовская область выглядит достойно по основным социально-экономическим показателям, и дал высокую оценку деятельности региональной исполнительной власти во главе с губернатором.

«Несмотря на трудности во время пандемии, регион показал высокие темпы роста в промышленном производстве, привлечении инвестиций, реализации национальных проектов. Во время совещания мы более подробно проанализировали результаты работы в сфере здравоохранения. Успешно выполняются социальные обязательства. И в этом большая заслуга губернатора и его команды. Уверен, что область и далее будет эффективно справляться с поставленными задачами», — сказал Игорь Щёголев.

Глава региона поблагодарил за поддержку, которую оказывает Тамбовской области лично полпред президента в ЦФО. На вопрос журналистов о том, какие социальные эффекты губернатор считает главными, он выделил социальную ориентированность бюджета области.

«В приоритете — выполнение обязательств перед людьми: по зарплатам, пособиям, улучшению качества жизни. За последние пять лет расходы на социальную сферу выросли на 5,5 млрд рублей. Значительно улучшилось качество медицинской помощи, изменились к лучшему условия в сфере образования, в том числе в сельской местности. Большую отдачу мы видим от проекта «Народная инициатива» в каждом муниципалитете. 200 млн рублей направлено в этом году из областного бюджета на реализацию более чем 600 инициатив, — отметил Александр Никитин. — Каждый проект — небольшой по стоимости, но в целом по региону эффект — колоссальный. За пять лет это более двух с половиной тысяч проектов! Улучшение жизни людей — была и есть главная задача власти».