Игорь Щеголев: Тамбовщина эффективно справляется с поставленными задачами
Тамбов, 10 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев сегодня, 10 сентября, в ходе рабочего визита в Тамбовскую область дал высокую оценку деятельности региональной исполнительной власти во главе с губернатором, выделив социально-экономические успехи региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
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Высокий гость вместе с главой администрации области Александром Никитиным посетил корпорацию «Росхимзащита», которая в период пандемии стала одним из важнейших производителей средств индивидуальной защиты и безвозмездно передала медикам в 74 регионах страны порядка 4 млн комплектов защитных костюмов и множество масок.
Кроме того, Игорь Щеголев провёл совещание по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и выполнения национального проекта «Здравоохранение» в сложившихся условиях. После совещания полпред президента в ЦФО и губернатор ответили на вопросы журналистов.
Игорь Щёголев отметил, что Тамбовская область выглядит достойно по основным социально-экономическим показателям, и дал высокую оценку деятельности региональной исполнительной власти во главе с губернатором.
Глава региона поблагодарил за поддержку, которую оказывает Тамбовской области лично полпред президента в ЦФО. На вопрос журналистов о том, какие социальные эффекты губернатор считает главными, он выделил социальную ориентированность бюджета области.