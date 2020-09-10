Астрахань, 10 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Китайские военнослужащие примут участие в стратегических учения «Кавказ-2020», которые пройдут в Астраханской области России с 21 по 26 сентября. Об этом 10 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны КНР.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайские военные

Для участия в маневрах были отобраны подразделения из Западной зоны боевого командования НОАК, которые будут переброшены на российский военный полигон, где начнутся учения, самолетами военно-транспортной авиации ВВС НОАК вместе с колесной техникой и легким вооружением. В заявлении военного ведомства КНР отмечается, что участие в российских учениях, в которых также будут участвовать представители ряда республик постсоветского пространства и стран Азии, нацелено на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина, в том числе углубление военного сотрудничества.

Отмечается также, что китайское участие не направлено против третьих стран и не связано с текущей военно-политической ситуацией в регионе учений.