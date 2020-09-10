Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге про каждого губернатора усиленно распространяли слухи о том, что он скоро уйдет в отставку, а на деле после этого отставки не происходило. Александр Беглов, о дальнейшей судьбе которого также ходят аналогичные слухи, в ближайшее время своего поста в Смольном не покинет, тем более, что об этом заявили в Кремле. Такой комментарий корреспонденту ИА REGNUM дал политолог, директор Института современного государственного развитияДмитрий Солонников.

Фото со страницы А. Беглова в соцсети «ВКонтакте» Александр Беглов

Ранее сообщалось, что во время интервью СМИ с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым был задан вопрос о дальнейшей судьбе действующего губернатора Санкт-Петербурга и обоснованности слухов о его скорой отставке. В ответ журналисты услышали, что на дворе «век ложной информации, фейков и заказных информационных упражнений», поэтому относиться к ним нужно с «соответствующим образом». Дмитрий Песков также указал, что Петербург под руководством Александра Беглова «достойно прошел через острый период ковидного кризиса».

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, за постоянными слухами об отставке Беглова не стоят никакие «специальные силы», поскольку всех губернаторов Санкт-Петербурга «отправляли в отставку» различные эксперты и СМИ на протяжении всей их политической карьеры.

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«С завидной регулярностью у нас всплывает тема, что наш действующий губернатор вот-вот уйдет в отставку, и даже известно, кто придет на его место. Такое было и с Владимиром Яковлевым. С момента его первого избрания его уже отправляли в отставку и говорили, что он не более четырех месяцев продержится, а он спокойно просидел первый срок и избрался на второй, правда, потом стал вице-премьером, — рассказал политолог. — Точно так же было с Валентиной Матвиенко, которую очень долго сватали на разные должности, и в конце концов она была избрана председателем Совета Федерации, но это было далеко не сразу. Такая же речь шла о Георгии Полтавченко, каждые три месяца, даже после первых и вторых выборов. Да, он был назначен председателем совета директоров ОСК, но слухи о том, что он вот-вот уйдет, появлялись постоянно».

То же самое сейчас происходит и с Бегловым, про его отставку говорили сразу, как только он появился. Сначала о том, что он не будет принимать участие в предвыборной гонке, говорили весной и в конце зимы 2019 года, затем Беглову сулили отставку весной 2020 года.

«Очередные слухи пришли в конце августа — в начале сентября. Абсолютно ничего нового в этом нет. Город живет в стабильной политической ситуации с обсуждением возможной отставки первого лица с трехмесячным циклом, — иронично заметил Дмитрий Солонников. — Такие слухи — добрая городская традиция».

По мнению политолога, в ближайшее время ждать таких кардинальных изменений в городской власти не стоит.

«На какую-то более дальнюю перспективу я бы не заглядывал. Да, конечно, какие-то изменения в городе возможны, и Александр Беглов не до конца XXI века будет руководителем Санкт-Петербурга. Конечно же, он когда-нибудь перейдет на какое-то другое место работы, — подытожил Солонников. — Все предыдущие губернаторы уходили именно из-за того, что президент их назначал и предлагал новые должности. Можно предположить, что это произойдет и с Александром Дмитриевичем и, таким образом, эта добрая традиция у четвертого губернатора сохранится. Но когда это будет — никто не знает».