Китай опроверг американские претензии в Совете Безопасности ООН
Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в режиме видеоконференции прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению борьбы с коронавирусной инфекцией. Выступая на нем, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан опроверг американские обвинения и призвал США прекратить перекладывать на других вину за ситуацию, сложившуюся в этой стране. Об этом 10 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что обсуждение состоялось на фоне завершения подготовки к открытию юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое намечено на 15 сентября.
Подчеркнув, что подменяя обсуждение резолюции 2532 по коронавирусу голословными обвинениями, США злоупотребляют платформой Совбеза, китайский дипломат обвинил американского постпреда в распространении «политического вируса», которое преследует внутриполитические цели самих США. Он отметил, что высказывания представителя американской стороны «полны злого умысла и безответственных антикитайских выпадов».
Гэн Шуан подчеркнул, что с самого начала эпидемии Китай активно взаимодействует с международными организациями, прежде всего ВОЗ, с целью минимизации ущерба от пандемии и помощи наиболее пострадавшим странам. Эти нападки идут вразрез с позицией и принципами международного сообщества. Что касается США, то администрация Дональда Трампа, по его словам, должна приложить реальные усилия по защите американского народа, а также взять на себя за это ответственность.