Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в режиме видеоконференции прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению борьбы с коронавирусной инфекцией. Выступая на нем, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан опроверг американские обвинения и призвал США прекратить перекладывать на других вину за ситуацию, сложившуюся в этой стране. Об этом 10 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что обсуждение состоялось на фоне завершения подготовки к открытию юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое намечено на 15 сентября.

Fmprc.gov.cn Гэн Шуан

Подчеркнув, что подменяя обсуждение резолюции 2532 по коронавирусу голословными обвинениями, США злоупотребляют платформой Совбеза, китайский дипломат обвинил американского постпреда в распространении «политического вируса», которое преследует внутриполитические цели самих США. Он отметил, что высказывания представителя американской стороны «полны злого умысла и безответственных антикитайских выпадов».

Гэн Шуан подчеркнул, что с самого начала эпидемии Китай активно взаимодействует с международными организациями, прежде всего ВОЗ, с целью минимизации ущерба от пандемии и помощи наиболее пострадавшим странам. Эти нападки идут вразрез с позицией и принципами международного сообщества. Что касается США, то администрация Дональда Трампа, по его словам, должна приложить реальные усилия по защите американского народа, а также взять на себя за это ответственность.