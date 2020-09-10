Тюмень, 10 сентября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Тюменская и Курганская области вошли в пилотный проект Минэнерго РФ по социальной газификации. Данный вопрос уже детально прорабатывается под контролем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, сообщает пресс-служба полпредства в УФО.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль на газовой трубе

Николай Цуканов провёл 2 сентября 2020 года совещание, в котором приняли участие министр энергетики России Александр Новак, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

На совещании было подчёркнуто, в мае 2020 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, одним из которых стало обеспечение бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям. Для газификации без привлечения средств граждан ответственным должностным лицам было поручено сформировать дополнительные источники финансирования таких мероприятий.

Павел Сорокин. «Сейчас существует три категории подключения к газу. Есть льготная категория, по которой подключается 85−86% людей, и в среднем это стоит 45 тысяч рублей. Есть стандартная категория — это 12−13% подключения с ценой 280 тысяч в среднем по стране, и индивидуальная. Мы хотим, чтобы бОльшая часть людей, которая попадает в льготную и стандартную категории, имели возможность подключаться так, чтобы фактически газ был доведён до их порога без их средств», — пояснял ранее смысл социальной газификации заместитель министра энергетики России

Кроме того, газификация должна осуществляться без учёта прописки, постоянно проживает человек в доме или несколько месяцев в году, например, на даче.

На совещании в полпредстве УФО отмечалось, что до 1 октября 2020 года необходимо представить главе государства доклад о реализации поручения.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в целях достижения поставленных задач, необходимо изменить структуру действующих региональных программ газификации. Должна быть единая программа, в которой будут отражены все этапы — от газораспределительной станции до подачи газа на оборудование потребителя.

В Курганской области уже в сентябре 2020 года должна быть утверждена программа газификации региона на 2021−2025 годы, в которой будут закреплены договоренности о финансировании совместно с ООО «Газпром межрегионгаз».

В Тюменской области уже реализуется уникальная программа газификации до 2023 года, которую в стране окрестили «тюменская модель», когда отводы от уличных газопроводов до участков потребителей построены в рамках госпрограммы и плата за техприсоединение в таких случаях составляет около трёх тысяч рублей. В регионе широко используется субсидирование техприсоединения к газораспределительным сетям — для 42 льготных категорий граждан субсидия составляет 40 тыс. рублей. С февраля 2020 года в Тюмени индивидуальные и одноэтажные жилые дома, которые подключены к тепловым сетям, могут подключиться к газораспределению бесплатно. Собственникам жилья в таких случаях выплачивают субсидию до 130 тыс. рублей.

Отметим, что «тюменская модель» газификации населения позволила с 89,2% в 2014 году достичь к 2019 году 94,4%. К 2024 году в регионе планируется достичь уровня 98%. Высокий уровень газификации достигнут за счёт городского населения, признают в правительстве региона. Однако, доля газифицированных сёл и деревень в области увеличилась с 64,3% на начало 2014 года до 74,96% к концу 2019 года.

Тем временем, по данным Минэнерго РФ, сейчас уровень газификации в России составляет 70% от потребности, его планируется довести через десять лет до 83%. На эти цели потребуется около 2 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году газификации в Тюменской области подлежат деревни Лапина, Шипунова, Ерёмина и Сысоева Абатского района, сёла Уктуз и деревня Останина Бердюжского района, село Усть-Барсук Викуловского района, село Ерёмино Нижнетавдинского района, деревня Крутинская Омутинского района.

На совещании 2 сентября, посвящённом социальной газификации Курганской и Тюменской областей также отмечалось, что фактором риска для пилотных регионов являются сети, не принадлежащие газораспределительным организациям и муниципалитетам: в Курганской области таких сетей насчитывается 38%, в Тюменской — 9%.