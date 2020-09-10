Москва, 10 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В ситуации с захватом Среднеуральского женского монастыря должны разбираться правоохранительные органы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Артемий Брусницин ИА Красная Весна Ворота Среднеуральского женского монастыря

«Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ», — отметил спикер. И добавил, что в тех случаях, если законы нарушаются, должны действовать правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, женский монастырь уже несколько месяцев остаётся фактически вотчиной схимонаха Сергия (Романова). Ранее игуменья учреждения покинула его и укрылась в другом месте. Представители Сергия не считают, что монастырь захвачен. Тем временем 10 сентября Сергий, лишённый в июле сана священника, но продолжающий службы, был отлучён от церкви. Такое решение принял церковный суд, и теперь его должен рассмотреть и, возможно, утвердить патриарх Кирилл.