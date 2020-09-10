Париж, 10 сентября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Кристоф Кастанер стал новым лидером фракции партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Arthur Empereur Кристоф Кастанер

55% депутатов французского парламента от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, проголосовали за Кастанера во втором туре выборов главы парламентской фракции. На должность, ранее занимаемую Жилем Ле Жандром, также претендовала Орор Берже, которая набрала 45% голосов.

Сам Ле Жандр дал своему преемнику достойную характеристику. «Я знаю его преданность и уверен в его способности объединить всех нас для того, чтобы достойно завершить срок нашего пребывания на службе Франции», — заявил он.

В ходе первичного голосования за будущего лидера парламентской фракции «Вперед, Республика!» бывший министр внутренних дел Кристоф Кастенер набрал 36,06%, или 97 голосов. Сразу за ним следовала Орор Берже, получившая 30,11%, или 81 голос.

Другие кандидаты — бывший министр экологического перехода Франсуа де Руги, депутат от департамента Эро Коралин Дюбост и депутат от Сен-Сан-Дени Патрис Анато — набрали 59 (21,93%), 26 (9,67%) и 6 (2,23%) голосов соответственно и не смогли пройти во второй тур.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур голосования за лидера фракции партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Франции завершился победой Кристофа Кастанера и Орор Берже.