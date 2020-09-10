Лондон, 10 сентября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. После нескольких дней восстановления мировой рынок нефти снова оказался в «красной зоне» 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на 30 центов (0,74%), до 40,49 за баррель. Диапазон Brent составляет $40,09 — $40,95 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI упали в цене на 39 центов (1,02%), до $37,66 за баррель. Диапазон WTI — от $37,17 до $38,17 за баррель.

Читайте также:Нефть пытается удержаться над уровнем $40