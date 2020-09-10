Москва, 10 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-29 провёл сопровождение двух самолетов-разведчиков ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает 10 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

Две воздушных цели, шедшие к границам России, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского и истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии», — уточнили в Центре.

Российский истребитель сопровождал норвежские самолеты до их разворота от границ РФ, а затем вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной отмечают, что нарушения госграницы России допущено не было.