Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» выставило 27-летнего аргентинского флангового нападающего Эмилиано Ригони на трансфер. Вероятнее всего футболист продолжит карьеру в «Сочи», перейдя туда на правах аренды. В прошедшем сезоне Ригони выступал за «Сампдорию», за которую сыграл в восьми матчах, в которых отметился голевой передачей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эмилио Ригони

Контракт аргентинца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца текущего сезона.