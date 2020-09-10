Париж, 10 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвинули инициативу, суть которой заключается в приеме несколькими европейскими странами 400 мигрантов, не достигших возраста совершеннолетия и находящихся в лагере беженцев «Мория» на греческом острове Лесбос, где 9 сентября произошел сильный пожар.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Как сообщает Le Figaro, молодые люди без сопровождения взрослых смогут получить убежище в тех странах Европейского союза, которые присоединятся к этой франко-германской инициативе. Пока мигранты разбили импровизированный лагерь у города Митилины, куда из-за противодействия греческой полиции они не могут попасть.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Франция поможет Греции справиться с последствиями пожара в лагере беженцев «Мория» на острове Лесбос.