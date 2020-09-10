Москва, 10 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ближайший год не начнётся строительство второй линии метрополитена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Sverdlovsk Oblast Governor's Press Service Строительство метро. Екатеринбург

По его словам, причиной этому является кризис, возникший из-за пандемии коронавируса. Впрочем, он не исключил, что в будущем её начнут строить.

«Здесь всё будет зависеть от активности региональных властей», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Екатеринбурге есть лишь одна линия метрополитена, и та построенная не до конца. О строительстве второй ветки говорят уже несколько лет. Но пока всё упирается в софинансирование из федерального бюджета.