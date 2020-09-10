Киев, 10 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан вызван на допрос в украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля, сообщили 10 сентября в пресс-службе ведомства.

President.gov.ua Андрей Богдан

«9 сентября 2020 г. в интервью одному из изданий экс-глава офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договорённостей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и о ряде других договорённостей, непредусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВС Украины», — говорится в сообщении.

Богдан приглашён, как отмечается, «для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля». Ему направлена повестка о вызове на адрес его регистрации.

Отметим, что Богдан давал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, заявив о невыполненных обещаниях Киева, данных российскому руководству, о встречах сотрудников украинской администрации с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Интервью вышло накануне, 9 сентября.