Ярославль, 10 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Заседание ХV координационного совета по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области прошло 9 сентября в формате видеоконференцсвязи. ПАО «Славнефть-ЯНОС» выступило соорганизатором мероприятия.

Славнефть-ЯНОС Работа совета по производственной кооперации

В совещании приняли участие порядка 30 предприятий малого и среднего бизнеса региона. Семь из них представили презентации своих производственных возможностей для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС», познакомили руководителей крупнейшего предприятия области с предлагаемыми услугами и товарами.

В свою очередь, специалисты нефтеперерабатывающего завода рассказали об особенностях закупочной деятельности, проинформировали о возможностях участия в тендерных процедурах и требованиях к поставщикам товаров и услуг предприятия.

«Наши тендерные процедуры открыты и прозрачны. С 2018 года мы ведем закупки в том числе и на электронной площадке, и готовы вести информационную, разъяснительную работу для расширения круга потенциальных поставщиков и подрядчиков, предоставления равных возможностей всем желающим сотрудничать с нашим заводом, включая предприятия малого и среднего бизнеса», — рассказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Координационный совет по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области был создан в 2017 году. Как сообщил участникам совещания заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев, с этого момента проведено 15 заседаний с участием крупных компаний, ставших заказчиками продукции ярославских производителей.

«Работа координационного совета является важной составляющей деятельности Правительства области по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, налаживанию взаимовыгодного сотрудничества малых и средних предприятий с крупными компаниями-заказчиками, — отметил Максим Авдеев. — Это существенная поддержка в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В результате работы совета уже более 100 ярославских предприятий смогли представить свои возможности крупным российским компаниям, сумма заключенных контрактов оценивается в 3,3 миллиарда рублей.