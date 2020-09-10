«Славнефть-ЯНОС» принял участие в работе совета по кооперации
Ярославль, 10 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Заседание ХV координационного совета по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области прошло 9 сентября в формате видеоконференцсвязи. ПАО «Славнефть-ЯНОС» выступило соорганизатором мероприятия.
В совещании приняли участие порядка 30 предприятий малого и среднего бизнеса региона. Семь из них представили презентации своих производственных возможностей для нужд ПАО «Славнефть-ЯНОС», познакомили руководителей крупнейшего предприятия области с предлагаемыми услугами и товарами.
В свою очередь, специалисты нефтеперерабатывающего завода рассказали об особенностях закупочной деятельности, проинформировали о возможностях участия в тендерных процедурах и требованиях к поставщикам товаров и услуг предприятия.
Координационный совет по производственной кооперации при департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области был создан в 2017 году. Как сообщил участникам совещания заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев, с этого момента проведено 15 заседаний с участием крупных компаний, ставших заказчиками продукции ярославских производителей.
В результате работы совета уже более 100 ярославских предприятий смогли представить свои возможности крупным российским компаниям, сумма заключенных контрактов оценивается в 3,3 миллиарда рублей.