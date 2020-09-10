Воронеж, 10 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Случаи заражения коронавирусом подтверждены в десяти общеобразовательных учреждениях Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, данные 10 сентября прозвучали на заседании оперштаба.

ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

По информации Роспотребнадзора, заражение коронавирусом было выявлено у 11 учащихся и одного преподавателя. Учащиеся четырёх классов Берёзовской СОШ Воробьевского района переведены на дистанционное обучение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за неделю в школах Воронежской области при проведении утреннего фильтра выявлены и отстранены 122 учащихся с признаками ОРВИ.