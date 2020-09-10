Москва, 10 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В школах Москвы закрываются на карантин из-за распространения коронавируса «единичные классы». Об этом 10 сентября сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

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"Конечно, у нас есть единичные классы, которые закрываются на карантин. Но это, скорее, меры безопасности. Ни в коей мере не показатель распространения заболевания. Дети, которые в этих классах заболевают — единичные случаи. И все остальные дети, скорее всего, так и останутся контактными», — сказала Ракова.

Она заверила, что московские власти «детально» следят за ситуацией, однако выводы делать пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, в московской школе 1788 классы отправили на карантин после выявления коронавируса у учеников второго и седьмого классов. При этом учителя и «неконтактные» школы продолжили занятия.