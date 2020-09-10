Обнинск, Калужская область, 10 сентября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. 22-летний житель Обнинска обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки, сообщили 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый гулял по Обнинску с ранее знакомой 13-летней школьницей. Молодые люди употребили спиртное, в связи с чем девочка почувствовала недомогание. Злоумышленник пригласил её к себе домой, где изнасиловал школьницу.

О совершённом против неё преступлении девочка не рассказала. Спустя полгода в рамках проверки по факту самовольного ухода несовершеннолетней из дома следователи установили, что школьница некомфортно чувствует себя в семье, старается больше времени проводить вне дома. После обнаружения её местонахождения по результатам медицинского освидетельствования был выявлен факт совершения преступления против половой неприкосновенности ребёнка.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.