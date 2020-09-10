Москва, 10 сентября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В случае необходимости Северный флот может быть быстро усилен малыми кораблями Балтийского флота с ракетами «Калибр» и «Циркон», сообщает 10 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Зелёный Дол»

Это было доказано на практике в ходе учений Северного флота, в которых принял участие малый ракетный корабль Балтийского флота «Зеленый дол» проекта «Буян-М».

МРК «Зеленый дол» был переброшен с Балтики в Заполярье по внутренним водным путям и успешно прошел испытания в климатических и гидрографических условиях Баренцева и Белого морей.

В район учений Северного флота МРК «Зеленый дол» пришел через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал. Находясь на Северном флоте, МРК совершил заходы в Северодвинск и Североморск. Всего экипаж МРК «Зеленый дол» преодолел более 3,3 тыс. морских миль.

Отмечается, что при необходимости малые ракетные корабли проекта «Буян-М» или проекта 22 800 «Каракурт» могут оперативно перебрасываться даже из Каспийского моря.