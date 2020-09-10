Воронеж, 10 сентября, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Резкий подъём заболеваемости ОРВИ отмечается в Воронежской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области, заявил на заседании регионального оперштаба 10 сентября руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

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По информации Механтьева, за последнюю неделю к медикам обратились уже 4025 больных с признаками ОРВИ, это на 31% больше, чем за тот же период 2019 года.

Подъём заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но преобладает взрослое население. Руководитель ведомства подчеркнул, что главная задаче сегодня — провести максимальное обследование пациентов с ОРВИ, что поможет расшифровать сезонные вирусные инфекции.