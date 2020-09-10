Белгород, 10 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Количество безработных в Белгородской области увеличилось с 32,5 тысячи человек в марте 2020 года до 42,8 тысячи человек по итогам второго квартала, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный в поисках работы

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Уровень безработицы в Белгородской области на конец июля составил 5,1%, в марте этот показатель соответствовал 3,9%.

Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения во втором квартале 2020 года в регионе установлена в размере 9382 рубля.