Москва, 10 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Популяционный иммунитет к коронавирусу среди москвичей остановился в районе 20%, сообщила 10 сентября вице-мэр Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские медики в защитных костюмах

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"Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%. Но этот иммунитет мы измеряем на основании антител», — сказала она.

По словам вице-мэра, также ведётся работа по запуску измерений т-клеточного иммунитета, что позволит дать более точную картину.