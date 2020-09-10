Воронеж, 10 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Крупный природный пожар в Бобровском районе Воронежской области ликвидирован, сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

36.mchs.gov.ru Тушение ландшафтного пожара

Сообщение о возгорании вблизи населённого пункта Лушниковка поступило днём 8 сентября — горела сухая трава и камыш в пойме реки, сильный ветер способствовал распространению пожара, появилась угроза населённому пункту. Для эвакуации жителей подготовили автобусы, но они не потребовались — к вечеру 8 сентября угроза была снята. Пожарные организовали круглосуточное окарауливание и проливку территории.

Тушили возгорание также с воздуха — из Ростовской области на помощь соседям прибыл самолёт Бе-200ЧС МЧС России, который произвёл 15 сбросов воды по 12 тонн. 9 сентября была объявлена локализация пожара на общей площади около 130 гектар. Ликвидировать возгорание удалось 10 сентября в 10:00.