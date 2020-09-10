Париж, 10 сентября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.

(сс) Patrice CALATAYU Жером Родригес — активист движения «Желтых жилетов»

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ответил на высказывание одного из лидеров «Желтых жилетов» о том, что французские полицейские — это «банда нацистов… которая откроет концентрационный лагерь на северо-востоке Парижа». Дарманен охарактеризовал слова Родригеса как «отвратительные» и на своей официальной странице в «Твиттере» заявил, что «от имени министерства должен защитить честь всех полицейских и подать жалобу».

При этом министр пока не уточнил, какого характера будет эта жалоба.

Как сообщало ИА REGNUM, семнадцать представителей движения «желтые жилеты» предстанут перед судом по делу о разгроме музея Триумфальной арки в Париже 1 декабря 2018 года.