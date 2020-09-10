В МВД Франции обиделись на сравнение с «бандой нацистов»
Париж, 10 сентября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ответил на высказывание одного из лидеров «Желтых жилетов» о том, что французские полицейские — это «банда нацистов… которая откроет концентрационный лагерь на северо-востоке Парижа». Дарманен охарактеризовал слова Родригеса как «отвратительные» и на своей официальной странице в «Твиттере» заявил, что «от имени министерства должен защитить честь всех полицейских и подать жалобу».
При этом министр пока не уточнил, какого характера будет эта жалоба.
Как сообщало ИА REGNUM, семнадцать представителей движения «желтые жилеты» предстанут перед судом по делу о разгроме музея Триумфальной арки в Париже 1 декабря 2018 года.