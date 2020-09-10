Долгосрочный прогноз развития Севморпути будет сохранен — Росатом
Москва, 10 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Долгосрочный прогноз развития Северного морского пути (СМП) будет сохранен, несмотря на ожидаемое снижение показателя грузопотока углеводородов к 2024 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росатоме, который является единым инфраструктурным оператором СМП, в ответ на просьбу прокомментировать вероятность изменения прогноза грузооборота.
Напомним, один из майских указов президента России Владимира Путина ставил целью достичь объема перевозок грузов по Северному морскому пути в размере 80 млн тонн в 2024 году. Основу этого объема должны были составить поставки углеводородов с арктических месторождений. Речь идет о проектах ПАО «НОВАТЭК» («Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ»), ПАО «НК «Роснефть» (проект «Восток Ойл»), АО «Нефтегазхолдинг» (проект по освоению Пайяхской группы месторождений), ООО «УК «ВостокУголь» (проект по освоению Таймырского угольного месторождения и строительству угольного терминала «Чайка»).
Однако пандемия коронавируса привела к снижению спроса на углеводородное сырье на рынках Европы и Азии, что заставило нефтегазовые компании изменить свои прогнозы добычи и транспортировки продукции. Кроме того, прекращение реализации проекта УК «ВостокУголь» вычтет из планового объема грузопотока на 2024 год 19 млн тонн грузов.
РБК сообщил, что в связи с этим Росатом предложил скорректировать прогноз на 2024 год, снизив его до 60 млн тонн. Соответствующее письмо было направлено руководителем Дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей в Министерство транспорта РФ. При этом в Росатоме ожидают, что уже в 2025 году объем грузов, перевозимых по Севморпути, вырастет до 82 млн тонн. В частности, по планам «Роснефти», в 2025 году на полную мощность выйдет проект «Восток Ойл» с объемом ежегодных поставок в 25 млн тонн.
Росатом также предлагает установить новый целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», ожидая увеличения грузопотока по СМП до 110 млн тонн в 2030 году за счет реализации проектов по освоению арктических месторождений.