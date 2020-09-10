Москва, 10 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Долгосрочный прогноз развития Северного морского пути (СМП) будет сохранен, несмотря на ожидаемое снижение показателя грузопотока углеводородов к 2024 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росатоме, который является единым инфраструктурным оператором СМП, в ответ на просьбу прокомментировать вероятность изменения прогноза грузооборота.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Напомним, один из майских указов президента России Владимира Путина ставил целью достичь объема перевозок грузов по Северному морскому пути в размере 80 млн тонн в 2024 году. Основу этого объема должны были составить поставки углеводородов с арктических месторождений. Речь идет о проектах ПАО «НОВАТЭК» («Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ»), ПАО «НК «Роснефть» (проект «Восток Ойл»), АО «Нефтегазхолдинг» (проект по освоению Пайяхской группы месторождений), ООО «УК «ВостокУголь» (проект по освоению Таймырского угольного месторождения и строительству угольного терминала «Чайка»).

Однако пандемия коронавируса привела к снижению спроса на углеводородное сырье на рынках Европы и Азии, что заставило нефтегазовые компании изменить свои прогнозы добычи и транспортировки продукции. Кроме того, прекращение реализации проекта УК «ВостокУголь» вычтет из планового объема грузопотока на 2024 год 19 млн тонн грузов.

РБК сообщил, что в связи с этим Росатом предложил скорректировать прогноз на 2024 год, снизив его до 60 млн тонн. Соответствующее письмо было направлено руководителем Дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей в Министерство транспорта РФ. При этом в Росатоме ожидают, что уже в 2025 году объем грузов, перевозимых по Севморпути, вырастет до 82 млн тонн. В частности, по планам «Роснефти», в 2025 году на полную мощность выйдет проект «Восток Ойл» с объемом ежегодных поставок в 25 млн тонн.

Росатом также предлагает установить новый целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», ожидая увеличения грузопотока по СМП до 110 млн тонн в 2030 году за счет реализации проектов по освоению арктических месторождений.