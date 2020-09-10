Калуга, 10 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтвержден 8 тыс. 361 положительный тест, 1 тыс. 128 человек находятся на лечении, 7 тыс. 162 человека выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (263), в Обнинске (127), в Людиновском районе (118), в Боровском районе (102), в Жуковском районе (70) и в Дзержинском районе (64).