Москва, 10 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Москве вводят дополнительную диагностику пневмонии, сообщила 10 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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Она отметила, что ранее любая пневмония считалась московскими медиками ковидной из-за возможных неточностей ПЦР-тестирования. Сейчас правила меняются.

«Для того чтобы человеку поставить диагноз «ковидная пневмония», надо, чтобы была вирусная пневмония, которую видно на КТ, должен быть положительный тест на COVID-19, либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов. То есть мы вводим дополнительную диагностику пневмонии, чтобы действительно правильно и точно лечить людей», — рассказала Ракова.