Сыктывкар, 10 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В столице Коми начали подавать тепло в жилые дома. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, в первую очередь батареи потеплели в деревянных домах пригородных поселков.

Отопление

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В мэрии отметили, что деревянные дома хуже держат тепло, и жильцы чаще жалуются на дискомфорт в квартирах — в администрацию уже начали поступать обращения от людей, которые жалуются «не столько на холод, сколько на влажность в помещениях».

Напомним, теплоснабжение школ, детсадов и объектов здравоохранения в Сыктывкаре начали 1 сентября.