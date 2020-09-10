Брянск, 10 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Численность безработных за второй квартал 2020 года в Брянской области составила 24,4 тысячи человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Уровень безработицы — 4,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по вопросам занятости и безработицы — все новости»

Общая численность рабочей силы в регионе составляет 579,1 тысячи человек, имеют работу 554,7 тысячи человек. В марте 2020 года официальных безработных в Брянской области насчитывалось 19,1 тысячи человек.

По информации Брянскстата, среднедушевые денежные доходы на душу населения в I полугодии 2020 года составили 24 954 рубля, а расходы — 20 176,5 рубля.