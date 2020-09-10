Ракетные «Буяны» с «Калибрами» успешно испытаны в Баренцевом и Белом морях
Москва, 10 сентября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый дол» проекта «Буян-М» успешно прошел испытания в условиях Баренцева и Белого морей, перейдя в них из Балтийского моря по внутренним водным путям России, сообщает 10 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
В ходе испытаний МРК «Зеленый дол» в рамках манёвров Северного флота были произведены стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».
Военные отмечают, что ранее было неизвестно, смогут ли «Буяны» с их небольшими размерами успешно действовать в погодных и гидрографических условиях арктической зоны.
По итогам этих испытаний признано, что конструкция корабля позволяет выполнять все поставленные задачи в зоне ответственности Северного флота.
Из акватории Белого моря МРК «Зеленый дол» произвел боевой пуск крылатой ракеты «Калибр», успешно поразив береговую цель на полигоне Чижа. После испытаний корабль вернется в Балтийскую военно-морскую базу тем же маршрутом.