Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США продолжили рост на старте торговой сессии 10 сентября.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К настоящему моменту все три главных индекса Уолл-стрит, Dow Jones, Nasdaq и S&P 500, почти ликвидировали последствия недельного обрушения с максимумов 3 сентября.

На открытии сессии индекс Dow Jones вырос на 82,04 пункта (0,29%), до 28 022,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 13,60 пункта (0,40%), до 3412,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 93,96 пункта (0,84%), до 11 235,53 пункта.

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