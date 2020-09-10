Москва, 10 сентября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Вакцину от коронавируса испытала на себе вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, курирующая социальную сферу. Об этом 10 сентября Ракова рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Mos.ru Анастасия Ракова

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"Нормальное состояние, была небольшая температура 37,2 полдня и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа», — описала она свои ощущения.

Ранее о сделанной прививке рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.