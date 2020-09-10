Вашингтон, 10 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Руководство «Вашингтона» предложило новый контракт 34-летнему российскому фланговому нападающему Александру Овечкину. По новому соглашению, рассчитанному от трех до пяти лет, россиянин будет получать 10 миллионов долларов за сезон.

Michael Miller Александр Овечкин

В прошлом сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 68 матчах, в которых набрал 48+19 очков по системе гол+пас. В 2018 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.