Москва, 10 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Обязательный карантин для больных ОРВИ будет отменён, сообщила 10 сентября вице-мэр города Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Раковой, карантин отменят для больных, сдавших отрицательный тест на коронавирус.

Также Анастасия Ракова рассказала о тестировании вакцины от коронавируса в Москве.