Волгоград, 10 сентября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля 2020 года в Волгоградской области составил 3,7%, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Волгоградстата. На учёт в центры занятости встали 50,7 тысячи человек, из них 45,6 тысячи граждан имели статус безработного, в том числе 38 тысяч человек получали пособие по безработице.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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В то же время уровень безработицы за второй квартал 2020 года в регионе составил 8,1%, что на 1,5% превышает среднее значение по Южному федеральному округу и на 2,1 пункта — среднероссийский показатель.

Средний возраст безработного в Волгоградской области — 37 лет.