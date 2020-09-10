Лондон, 10 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Стратегический разведывательный самолет британских королевских ВВС RC-135W осуществил полет возле Крымского полуострова над Чёрным морем, сообщают 10 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

По их данным, британский самолет радиоэлектронной разведки взлетел с авиабазы Акротири на Кипре, а затем свыше четырех часов курсировал вдоль западного и южного побережья Крымского полуострова, оставаясь над международными водами Чёрного моря. Его курс пролегал на удалении примерно 40−60 км от морской границы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября российский истребитель Су-27 проводил «перехват» самолета-разведчика RC-135 ВВС США, шедшего к черноморской границе России.