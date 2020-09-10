Москва, 10 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Всплески заражения коронавирусом зафиксированы в 11 российских регионах, сообщил 10 сентября журналистам Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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Авдеев, являющийся также заведующим кафедрой пульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России пока нельзя.

Это связано с тем, пояснил Авдеев, что ещё не завершилась первая волна.

Авдеев «То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, коллективная иммунизация жителей России от коронавируса может произойти к осени следующего года.