Магас, 10 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В Ингушетии не снижается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже несколько недель оно держится в пределах 30−40 в сутки. Так, за прошедший день было выявлено 34 носителя коронавируса, а днем ранее их число составило 39 человек, сообщили 10 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составило 4736 человек, выздоровели за все время 4075 из них. За прошедший день число выписанных составило всего восемь пациентов, а днем раньше их было 23 человека.

В госпиталях проходят лечение 253 пациента, в тяжелом состоянии остаются 30 из них. Трое подключены к аппаратам ИВЛ. Проходит лечение по месту жительства 171 человек, который относительно легко переносит заболевание.