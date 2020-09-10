Краснодар, 10 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Первышов выписан из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус. Об этом сам Первышов написал в своём телеграм-канале.

Krd.ru Евгений Первышов

«Выписали из больницы, лечение прошло успешно. До субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции», — написал мэр.

Первышов адресовал слова благодарности медикам, подчеркнув, что они «много и самоотверженно работают, чтобы победить коронавирус», и призвал облегчить работу врачам и максимально соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора: носить маску, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком.

«Очень важно при первых признаках заболевания оставаться дома и обращаться к врачам. Для меня, например, таким сигналом стало отсутствие обоняния. Никогда раньше не думал, что так бывает. Встаешь утром и просто не чувствуешь запах кофе или одеколона», — добавил Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, Первышов был госпитализирован в августе с подтверждённым заражением коронавирусом. При этом, по утверждению мэра, он соблюдал масочный режим.