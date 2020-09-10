Москва, 10 сентября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Оборот торговли между Россией и Украиной за январь — июль 2020 года составил $4,24 млрд, сократившись на 43,4% в годовом выражении. Об этом сообщила 10 сентября Федеральная таможенная служба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Согласно обнародованным данным, экспорт из России на Украину за указанный период упал на 52,1% и составил $2,202 млрд, импорт с Украины в Россию снизился на 29,3% — до $2,038 млрд.

Доля Украины в общем обороте внешней торговли России сократилась до 1,4% с 2% за аналогичный период прошлого года.