Ставрополь, 10 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Пассажирский поезд насмерть сбил школьницу в Ставропольском крае. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Neu-Zwei Поезд

Трагедия произошла накануне днем на перегоне станций Георгиевск — Зольский. По данным следствия, пассажирский поезд Анапа — Владикавказ сбил жительницу Ставрополья 2008 года рождения. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил пребывания на железнодорожных путях. Обстоятельства случившегося выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.