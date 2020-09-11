Калуга, 11 сентября, 2020, 08:01 — ИА Регнум. На территории Калужской области 11 сентября в 8:00 стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Дарья Драй ИА REGNUM На избирательном участке

Голосование проходит на 728 избирательных участках на территории 24 муниципальных районов и двух городских округов — Калуга и Обнинск. Будет замещено 2515 депутатских мандатов. Для участия в выборах губернатора выдвинуто шесть кандидатов, на выборах в региональный парламент будет замещено 40 депутатских мандатов

В соответствии с новым порядком, принятым ЦИК России, голосование будет проходить в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября. Особое внимание уделено санитарно-эпидемиологической безопасности участников голосования и организаторов выборов. Для профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.