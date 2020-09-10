Тюмень, 10 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Тюмени индивидуальные и одноэтажные жилые дома, которые подключены к тепловым сетям, могут подключиться к газораспределению бесплатно. Об этом сообщает департамент городского хозяйства горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Субсидия в размере не более 130 тыс. рублей предоставляется из бюджета города Тюмени. Она определена постановлением горадминистрации от 04.02.2020 № 9-пк в целях возмещения затрат в связи с технологическому присоединению к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, которые уже подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Для этого собственникам одноэтажных или индивидуальных жилых домов, подключенных к тепловым сетям, необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределения Север» для получения технических условий на подключение и заключения договора о подключении к сети газоснабжения. Лишь после этого перечисляется субсидия.

Кроме того, в Тюмени субсидию 40 тыс. рублей на подключение к газораспределительным сетям получают 42 льготные категории граждан, согласно постановлению правительства Тюменской области № 127-п от 05.05.2008 . В 2019 году в Тюмени данную социальную поддержку получили 90 граждан. За пять месяцев 2020 года — 25 тюменцев.

Отметим, что уровень газификации Тюменской области является одним из самых высоких в России. Благодаря так называемой «тюменской модели» газификация населения региона с 89,2% в 2014 году достигла к 2019 году 94,4%. К 2024 году в регионе планируется достичь уровня 98%.