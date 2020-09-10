Москва, 10 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Москве вечером 10 сентября ожидаются пробки в девять баллов. Об этом сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Автомобильная пробка

По данным сервиса на 16:09, в Москве образовались серьёзные пробки уровнем в семь баллов. Однако, согласно прогнозу, в ближайшие часы ситуация ухудшится — в 18:00 заторы достигнут восьми баллов, а в 19:00 — девяти.

В эти минуты в Москве затруднено движение в городском центре, Садовом кольце, ТТК, а также участках МКАД.