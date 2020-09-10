Вашингтон, 10 сентября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Состояние здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошее, заявил президент США Дональд Трамп.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Об этом Трамп сообщил 10 сентября на своей странице в Twitter.

«Ким Чен Ын хорошо себя чувствует. Никогда не недооценивайте его!», — написал Трамп.

Напомним, в СМИ регулярно появляются публикации о смерти или тяжелом заболевании лидера КНДР. Обычно это бывает вызвано перерывами в его появлениях в новостях.