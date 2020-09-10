Владикавказ, 10 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии госпитализированы в связи с выявленной коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё 294 жителя региона, в том числе 15 детей. За сутки число госпитализированных увеличилось на 35 человек.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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У 48 из них подтвержден диагноз COVID-19, в том числе у восьми детей, сообщили 10 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона. В тяжелом состоянии находятся 28 человек. Тринадцати из них понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

По данным минздрава, к 10 сентября в Северной Осетии подтвержден коронавирус у 5191 человека, выздоровели 4559 пациентов. Число смертей от коронавирусной инфекции достигло 68 человек (+1 человек за минувшие сутки).

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