Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В последний месяц лета 2020 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 130 393,5 кв.м. жилья, или 77 домов на 2537 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом 10 сентября сообщили в комитете по строительству.

(сс) MichaelGaida Строительство

Как уточнили в ведомстве, лидер по вводу жилья в августе оказался Московский район, где было введено в эксплуатацию 63 550,50 кв.м. жилья — три дома на 1613 квартир. Второе место по объему ввода жилищного строительства занял Василеостровский район: там было сдано 19 344,80 кв.м. жилья — один дом на 278 квартир. На третьем месте оказался Петроградский район, где введено в эксплуатацию 18 157 квадратных метров — один дом на 283 квартиры.

«Помимо этого, в августе 2020 года было введено в эксплуатацию 48 объектов общегражданского назначения, в том числе, средняя общеобразовательная школа в Невском районе на 1650 мест, детский сад в Василеостровском районе на 165 мест, крытый каток в Красногвардейском районе», — уточнили в ведомстве.