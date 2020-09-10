Москва, 10 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В России обязательная маркировка товаров приведет к тому, что движение товаров станет прозрачнее, но потребитель от этого вряд ли выиграет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал слова министра промышленности торговли РФ Дениса Мантурова о том, что маркировка товаров способствует тому, что бизнес выходит из «тени».

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

"Маркировать крупы, консервы средствами идентификации и тем самым приподнимать цены сейчас, наверное, не стоит. А вот алкогольные товары и пиво? Здесь много товаров продается с отступлением от технологий, а импортируется товар часто с иными потребительскими характеристиками, нежели имеет продаваемые в Европе аналоги, более дешевый. Особенно когда мы говорим о производстве пива. И здесь, если производитель приподнимет цену на несколько рублей, то потребитель, скорее всего, этого не заметит, — сказал Чеглов. — Но вот уменьшим ли мы тем самым продажи некачественного вина или пива в тех же сетевых магазинах или получим на прилавках товар идентичный тому, что продается в условном Берлине, это большой вопрос. Товародвижение станет немного прозрачнее, станет сложнее уклониться от налогов».

Как пояснил Чеглов, государство в этом выиграет, потребитель — вряд ли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров сказал, что маркировка товаров уже привела к существенному экономическому эффекту в России.