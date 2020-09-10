Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В школе № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга прямо во время урока потолок рухнул на учащихся. По данному факту прокуратура начала проверку. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

https://vk.com/spb_today Подвесной потолок рухнул во время урока. Фото: группа «ДТП и ЧП СПб»

ЧП произошло около 13:30 мск в четверг, 10 сентября. Во время занятий в одном из классов на третьем этаже школы обрушился подвесной потолок.

«Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшедшего, даст оценку действиям должностных лиц учреждения, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате происшествия никто не пострадал.