Калуга, 10 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области за семь месяцев 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистические данные.

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По информации регионального министерства труда и социальной защиты, за первое полугодие 2020 года в калужские центры занятости обратилось 18 тыс. 193 человека (144% от уровня 2019 года). 13 тыс. 68 человек (225% от уровня 2019 года) официально признаны безработными. В связи с угрозой распространения на территории области новой коронавирусной инфекции 19 тыс. 217 сотрудников 802 предприятий ранее были переведены на дистанционную работу, 3086 работников 223 предприятий находились в простое, 1918 работников 141 предприятия трудились неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, Около 200 работников были уволены.

С целью поддержки граждан, которые остались без работы, с 30 марта 2020 года в области был увеличен максимальный размер пособия по безработице — с восьми тысяч до 12 тысяч 130 рублей. Пособие по безработице в апреле-июне 2020 года было назначено 582 гражданам. Из них 326 имеют несовершеннолетних детей, и размер пособия по безработице в этот период им увеличен на три тысячи рублей в месяц за каждого ребёнка. Объем федеральных средств, предусмотренных на выплату пособия по безработице, для Калужской области на 2020 год составляет 157,4 млн рублей.